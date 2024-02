Festa di Carnevale con Gli Atroci al Fuori Orario

La musica e l’organizzazione del TempoRock si uniscono ancora una volta con il Fuori Orario per il “Masquerade Carnival Party” di sabato 10 febbraio alle 22: una grande festa in maschera con il concerto degli Atroci e i dj delle piste del locale di Taneto di Gattatico. Gli Atroci hanno alla spalle una storia quasi trentennale di heavy metal demenziale, iniziata a Bologna alla metà degli anni ‘90 con i primi demo autoprodotti “La capra vagante” e “L’era del metallo bianco”. All’omonimo album d’esordio del 1999 ha collaborato anche Freak Antoni, mentre sul secondo (“L’armata del metallo” del 2004) ha collaborato il mito del metal italiano Pino Scotto. Questo del Fuori Orario sarà il concerto speciale per i venticinque anni dalla pubblicazione di quello storico primo album (diventato nel tempo un classico del metal italiano) e per l’occasione la band suonerà l’intera tracklist più altre canzoni dagli album successivi. Nell’area treni si balla pop, rock, indie, pop-punk, anni ‘90/2000 con Alessandro Cuoghi, Dr.Death e Joe The Rock, nell’area esterna musica trash, cartoon, anni ‘90/2000 e radio hit con i dj Zap, Mara, Ricky the Chefmaster, nell’area tunnel (The Abyss) metal, glam, hardrock, industrial, numetal con Lorenzo Cuoghi, Zeb Rock 4 Rookies e Alle. La serata è completata dalla sfilata delle maschere con grandi premi in palio: 1° premio: viaggio a Los Angeles per 2 persone 2° premio: viaggio in una capitale europea per 1 persona 3° premio: tavolo vodka Red Bull per 10 persone 4° premio: 20 free drink 5° premio: 10 free drink Inoltre, premi speciali per i gruppi mascherati più numerosi, alla maschera più divertente e altri. Le iscrizioni alla sfilata si terranno all’interno del locale presso le ragazze dello staff del TempoRock entro le 24.

Si entra senza tessera Arci.