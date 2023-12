Festa di Santa Lucia in via Garibaldi

Con l’avvicinarsi delle prossime festività natalizie, torna, domenica 10 dicembre, l’appuntamento con l’ormai storica Festa di Santa Lucia che anche quest’anno colorerà via Garibaldi (dall’incrocio con via Mazzini fino a via XX Settembre) per un evento interamente dedicato al Natale. La manifestazione, organizzata da Edicta Eventi con il patrocinio di Ascom e del Comune di Parma, porterà in città un mercatino di qualità con stand selezionati che, unendosi a quelli dei negozi che vorranno scendere in strada, proporranno opere creative, articoli da regalo, prodotti di artigianato a tema natalizio, ma anche specialità gastronomiche tradizionali locali e italiane. Saranno presenti inoltre alcune associazioni di volontariato e Onlus per donazioni a sostegno del volontariato cittadino.