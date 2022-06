Secondo concerto di Festa Farnese: Le sonate di Scarlatti

L’omaggio all’inestimabile “codice scarlattiano” di Parma è l’occasione sia per raccontare l’avventuroso viaggio di questi manoscritti sia soprattutto per ascoltare da vicino la musica di Domenico Scarlatti con il clavicembalo di Francesco Luigi Trivisano.



In programma alcune sonate per clavicembalo presenti nei quindici libri custoditi nella biblioteca Palatina: piccole e brevi perle di musica ineguagliata nel suo tempo e tuttora oggetto di ammirazione e studio.



Francesco Luigi Trivisano, clavicembalo



musiche di: Domenico Scarlatti



con il patrocinio del Comune di Parma