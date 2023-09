Fiabe animate per piccoli e grandi al castello di Bardi

Il progetto “Magici Libri in Castello” offrirà, nei weekend del 23 Settembre e il 7 e 8 Ottobre a bambini e ragazzi, nella suggestiva atmosfera della fortezza di Bardi, l’opportunità di riscoprire dei racconti attraverso la lettura interpretata e animazioni in costume dove fiabe animate trasformeranno la lettura in un’avventura interattiva.

Si tratta di workshop ludico-didattici guidati da operatori dell’Associazione I Brucaliffi, nelle vesti di animatori e figuranti dove bambini e ragazzi diventeranno protagonisti dei racconti.

Il filo conduttore della rassegna prevede che, in un’ambientazione fantastica e magica, i partecipanti vengano condotti alla scoperta di personaggi realistici, delle loro paure o virtù.

Attraverso la collaborazione con Giunti Editore, ai giovani partecipanti verranno regalati alcuni libri con l’auspicio che possano continuare l’avventura della lettura anche successivamente all’iniziativa.



Orari, informazioni e modulo di iscrizione al sito www.brucaliffi.it