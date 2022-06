Al via il Fidenza Village Sound Festival: otre 40 artisti, 10 appuntamenti musicali e 3 palchi

Il prossimo 23 giugno inaugura a Fidenza Village il Fidenza Village Sound Festival, 10 appuntamenti musicali che vedranno la partecipazione di oltre 40 artisti, per un’estate all’insegna della musica e del divertimento. Così, dopo lo StreetArt Festival che ha visto trasformarsi il Villaggio in un moderno museo all’aperto dedicato alla street art, Fidenza Village offre ai suoi ospiti una serie di imperdibili appuntamenti musicali che spaziano dall’indie al rap, dal pop al reggeaton, passando per la house music e la disco anni’70.

Fino al 25 agosto, ogni giovedì sera, si alterneranno alcuni tra i volti più noti del panorama musicale italiano e nuovi artisti decisamente promettenti. Coma_Cose, Sottotono, Ginevra, Jake la Furia, Deddy, Epoque, Baltimora, Laila Al Habash e Catherine Poulain con PollyandPamy, una line-up che strizza l’occhio alla musica main stream e a quella emergente, per gli appassionati di ogni genere musicale. Il Villaggio, oltre che dalle performance sul main

stage, sarà animato da svariati DJ set, come quelli di Wad, Sgamo e Kwality, con le boutique aperte fino alle ore 23 e una speciale selezione di cocktail estivi. Con l’apertura del Sound Festival, Fidenza Village si conferma ancora una volta destinazione imperdibile per lo shopping e per l’intrattenimento.

Il primo appuntamento, quello del 23 giugno, è con Disco Stupenda di TOMMIBOY e Righeira, omaggio all’italo disco che ha reso il Bel Pease famoso nel mondo anche per la musica. Una serata divertente che diventa anche omaggio alla tradizione locale, con la celebre “tortellata di

San Giovanni”. In tutti i ristoranti del Villaggio, infatti, sarà possibile degustare i tradizionali tortelli d’erbetta. Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere alla performance del noto fashion illustrator Marco Réa, che lavorerà al suo murales il 23 e 24 giugno. Chiuderà il festival, a fine agosto, una serata con dj set tutto al femminile, grazie alle performance di Catherine Poulain, dj e modella tra le più affermate influencer del web, e delle gemelle PollyandPamy, trend setter con la passione per la musica, che hanno fatto la loro prima apparizione sotto i riflettori insieme alla celeb Kendall Jenner.

I dj set vedranno coinvolgeranno molti nomi della scena locale e lombarda: Le Boogie Nights con i remix dei pezzi intramontabili del blues, rock, pop e boogie con dj Bopintrouble resident dj ad Akeem a Milano, il dj urban Luca Los Santos, Giunckage dallo stile uderground, dj Over, riferimento della scena rap parmigiana e infine PÖL, dalle sonorità più hip pop e trap. Il dj set di Wad, giornalista e radio personality su M2O e Radio Deejay, tra le più influenti figure nel settore “urban” italiano. Quello di Sgamo, riferimento delle serate milanesi e stella nascente della scena club italiana, il dj set eclettico dell’ex volto di MTV Victor Kwality, ispirato al sud Africa e all’afrobeat. E infine Tincan, Rickybeat, Ric.hi, Heysimo, PrezBeat e Mill Gates, Carloalberto, Teeepeee e TODAY, dj del Bleech Festival, la rassegna piacentina dedicata alla musica e alle arti giovanili, punto di riferimento degli appassionati di musica di tutto

il nord Italia, giunto ormai alla sua sesta edizione.

Così Edoardo Vittucci, Business Director di Fidenza Village: ”Fidenza Village si distingue da sempre per essere una destinazione dove lo shopping incontra l’arte, il talento e la creatività. Questa estate offriamo ai nostri ospiti una rassegna musicale con talenti diversi, nei generi musicale e nel tipo di pubblico a cui si rivolgono. Coinvolgere i nostri ospiti in esperienze memorabili è l’obiettivo del Villaggio: un luogo da vivere, ben oltre lo shopping.” Ma non è tutto. Il Sound Festival avrà anche una connotazione “sorridente” e benefica. Fidenza Village, infatti, insieme a tutti gli 11 Villaggi della ”The Bicester Collection”, ha stretto la

collaborazione di beneficienza “Take the Time to Smile and DO GOOD” con The Smiley Company, in occasione del suo 50° anniversario.

Smiley, la nota faccina sorridente, icona fra le più importanti del design grafico, è una piattaforma crossmediale senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di rendere il mondo un luogo più felice, più gentile e più consapevole, attraverso il sostegno alle cause sociali ed ambientali. In mezzo secolo, Smiley ha collaborato con alcuni dei più influenti artisti, musicisti e brand del mondo per diffondere un messaggio positivo e il suo mantra “Take the Time to Smile”.

Così, per l’occasione, il sorriso di Smiley popolerà il Villaggio, all’interno di una pop-up boutique dedicata ma anche con installazioni e un gelato a tema. Gli ospiti potranno contribuire alla charity grazie all’acquisto di prodotti Smiley X DO GOOD in edizione limitata o semplicemente con donazioni. La collaborazione tra The Smiley Company e Fidenza Village, punta a raccogliere fondi e stimolare consapevolezza a sostegno di Make-A-Wish®Italia e dei bambini

affetti da gravi patologie.

Nicolas Loufrani, CEO, The Smile Company: “Dopo gli ultimi due anni difficili, quale modo migliore per uscire da questi tempi con questa campagna che mira a invertire il deficit globale di sorrisi, condividere positività e riempire il mondo di sorrisi nel 2022. Siamo lieti di lavorare con The Bicester Collection durante il nostro 50° anniversario, allineando la campagna con i loro sforzi di beneficenza DO GOOD per generare fondi per i bisognosi e diffondere sorrisi in tutto il

mondo".

Line-Up degli artisti:

23 giugno 2022 – Dalle 20.30: Disco Stupenda con TOMMIBOY & Johnson Righeira Disco Stupenda è il format creato da Tommaso Zucchini, Filippo Tortorici e Maurizio Tentella dedicato al Bel Paese e all’italo disco. Con TOMMIBOY e Johnson Righeira è un omaggio alla musica e all’estetica che hanno reso l’Italia un’icona senza tempo. Palco EST Dj set- Dalle 18.30: Ric.hi, Carloalberto (Bleech festival djs) Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Teeepeee (Bleech festival dj, Tincan 30 giugno 2022 – Ore 21.00: Coma_Cose

Coma_Cose, coppia prima nella vita e poi nella musica, Fausto Lama e California mescolano vissuto e sound urbano a una poetica cantautorale. Vincitori di due dischi d’oro hanno duettato con i Subsonica e Francesca Michielin e nel 2021 hanno incantato il pubblico di Sanremo cantando “Fiamme negli occhi” divenuto poi doppio disco di platino. Opening Dj set – Dalle 18.30 Ric.hi (Bleech festival dj) Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Millgates vs PrezBeat, Tincan (Bleech festival djs) Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Teeepeee, TODAY (Bleech festival djs) 07 luglio 2022 – Ore 21.00: Sottotono

I Sottotono arrivano a Fidenza Village a un anno dalla loro reunion e dal lancio di un nuovo album pieno di collaborazioni eccellenti tra cui Fabri Fibra, Mahmood, Guè, Marracash, Coez ed Elodie.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Bopintrouble (Boogie Nights dj), Sgamo Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Over, Pöl (Boogie Nights djs)

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Giunckage, Luca Los Santos (Boogie Nights djs)

14 luglio 2022– Ore 21.00: Ginevra

La giovane cantautrice Ginevra, fresca della partecipazione a Sanremo 2022, vanta già collaborazioni del calibro di Mecna, Ghemon e Noemi.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Ric.hi, Heysimo (Bleech festival djs) Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Rickybeat (Bleech festival dj), Ale Freschi

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Tincan

21 luglio 2022– Ore 21.00: Jake la Furia

Il rapper Jake la Furia, uno dei re delle summer hits, ha appena annunciato il lancio del suo terzo album da solista, in uscita a metà giugno.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Bopintrouble (Boogie Nights dj), Wad, Kwality Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Giunckage, Luca Los Santos (Boogie Nights djs)

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Pöl, Over (Boogie Nights djs)

28 luglio 2022– Ore 21.00: Deddy

Deddy, fra gli artisti italiani più acclamati di Amici 2020 e disco di platino, si esibirà al Villaggio come parte del suo summer tour appena annunciato.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Luca Led

Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Turquoise Tortoise

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Fede Rico

04 agosto 2022– Ore 21.00: Epoque and PolliandPamy

Epoque, col suo stile unico in cui la melodia R’n’B si alterna al rap è una promessa della scena musicale Afro femminile italiana. Paola e Pamela Ameyibor, alias PollyandPamy, gemelle trend-setter con la passione per la musica e un sound unico in consolle.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Bopintrouble (Boogie Nights dj)

Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Pöl, Giunckage (Boogie Nights djs)

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Over, Luca Los Santos (Boogie Nights djs)

11 agosto 2022– Ore 21.00: Baltimora

Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, giovanissimo talento vincitore di XFactor 2021, cantante

e produttore, lo scorso marzo ha lanciato il suo ultimo EP.

Opening Dj set – Dalle 18.30: Tubista

Palco EST Dj set - Dalle 18.30: Loco Gibbo

Palco OVEST Dj set- Dalle 18.30: Red Jack

18 agosto 2022– Ore 21.00: Laila Al Habash