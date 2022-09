Focus sulla Formazione di Europa Teatri: presentazione laboratori

Europa Teatri riparte con un focus dedicato alla formazione: una serie di appuntamenti per presentare la ricca proposta dei laboratori in teatro di Europa Teatri e mostrare gli esiti di precedenti laboratori volti a valorizzare l'eccellente lavoro svolto dagli allievi.

Si comincia venerdì 30 settembre alle ore 21 con lo spettacolo “Oracoli ardenti”, esito del laboratorio di Teatro Musica – mATERIE pRIME 21|22, condotto da Ilaria Gerbella e Patrizia Mattioli. Un percorso di lavoro su figure archetipiche che ha portato alla creazione di personaggi astratti ed evocativi, con i quali lo spettatore percorrerà un viaggio dall’oscurità alla consapevolezza. Un gioco tra carte, dadi, luci e ombre. Lo spettacolo aprirà al pubblico le porte di un altrove a metà fra mondo terreno e abisso, a partire dal mito di Persefone, simbolo di eterno rinnovamento e di rinascita. Un viaggio di trasformazione, affrontato con la leggerezza del divertissement e l’arcana saggezza delle carte, utilizzate come strumento di conoscenza, viatico per una maggior consapevolezza della propria identità. Un gioco da giocare seriamente, come la vita. Con Iolanda Caroli, Roberta Massimo, Sebastiano Milani, Aurora Missorini, Zena Safi Giuseppina Tommasello, Francesca Tramaloni, Milena Zanlari. Musiche originali suonate dal vivo da Patrizia Mattioli. Ingresso spettacolo biglietto unico 8 euro.

Si prosegue domenica 2 ottobre alle ore 21 con lo spettacolo “Aspettando la luna”, esito del laboratorio di secondo livello di Teatro– mATERIE pRIME 21|22, a cura di Chiara Rubes.

Un lavoro che si è concentrato sulla scrittura di testi originali da parte dei partecipanti, sul tema della “follia” come luogo di libertà , irriverenza. e ironia. Nel percorso di invenzione dei personaggi gli allievi si sono imbattuti inoltre, e hanno dialogato, con i protagonisti di “Aspettando Godot” di Samuel Beckett con cui hanno condiviso il non senso in cerca di un vero significato dell’esistere. Libertà e divertimento dissacrante riempiono l’umanità sulla scena che attende di andare o di veder arrivare… la luna. Collaborazione e assistenza alla regia Maria Cristina Cavazzini e Francesco Marchi. Con Lucia Bizzi, Iolanda Caroli, Paolo Ceriati, Eleonora Ferrari, Roberto Nisci,Monica Tiezzi. Ingresso spettacolo biglietto unico 8 euro.

Giovedì 6 ottobre alle ore 21 la serata sarà dedicata alla presentazione dei laboratori - mATERIE pRIME 22|23 di questa nuova stagione che inizia, con la consueta offerta di percorsi teatrali di primo livello e avanzati, e la varietà di approcci alla pratica teatrale (dal teatro al teatro/musica, ;interpretazione vocale, all'espressione corporea).

A chiusura di questo momento consacrato alla formazione, sabato 8 e domenica 9 ottobre alle ore 21, “#Estratti 2”, esito del laboratorio di Regia, condotto da Ilaria Gerbella. Andranno in scena tre presentazioni: Blood, regia Vittoria Laudato, con Iolanda Caroli, Giacomo Foschini, Paola Montermini, Giancarlo Salviati, Milena Zanlari; Con la fragilità di Icaro, regia Francesca Leoni, con Lucia Brunazzi, Silvana Pizzolla, Antonio Sebastianelli; e Otium, regia Sebastiano Milani, con Enrico Bossi. Il laboratorio ha voluto essere un primo passo verso ciò che significa la regia teatrale. Grazie ad uno sguardo attento sulla drammaturgia, lo spazio scenico, il ritmo attoriale, i partecipanti si sono avventurati alla scoperta di una propria possibile cifra registica. Hanno così affrontato una messa in scena, passando attraverso la rielaborazione testuale, arrivando a percepire le potenzialità e le possibilità che la scena e l’attore possono per loro natura restituire al lavoro registico. Ingresso spettacolo biglietto unico 8 euro.