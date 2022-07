Fratto X all'Arena Shakespeare

Nel teatro della coppia Rezza Mastrella, binomio artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo insigniti del Leone d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia 2018, la genialità scaturisce dalla più totale mancanza di regole, o meglio dalla decostruzione delle regole che ci diamo per vivere nella realtà. Stralunata rappresentazione dell’Uomo alle prese con il puro Assurdo, vorticoso e provocatorio, Fratto_X, spettacolo storico della compagnia arriva in Arena Shakespeare lunedì 18 luglio alle ore 21.15 a conclusione dell’attività estiva di Fondazione Teatro Due. Fratto_X è un lavoro debordante, travolge il teatro, la tv, il cinema, i rapporti di coppia, la società, l’autorappresentazione, ci porta nel profondo del nostro Io diviso, rovesciandoci dalle risate. Il gioco dell’attore dal corpo scatenato, dell’intellettuale affilato, si muove nei sorprendenti ambienti scenici di Flavia Mastrella, artista capace di creare habitat per il corpo dell’attore, cinico, mistico, spiritato. Di Fratto_X hanno detto che: è un nichilistico balletto sul nulla, che strappa la pancia delle risate, che fa tornare bambini mentre ti azzanna, ti scuote, e ti riduce alla stupidità primigenia, necessaria”; che è “come la metafisica spiegata da Achille Campanile” Ma gli spettacoli di Rezza-Mastrella non si possono spiegare, vanno visti e digeriti. In Arena Shakespeare l’occasione di vedere uno degli spettacoli più iconici di questa coppia di “poeti dell’assurdo”. Informazioni e biglietteria: tel 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org