Funghi di Borgotaro a chilometro zero

Indirizzo non disponibile

Torna a Borgotaro a storica fiera del fungo porcino Igp in due Weekend (17-18 settembre e 24-25 settembre) con un ricco programma di eventi dedicati alla gastronomia, alla cultura e al divertimento. Quest’anno in Piazza Manara sarà presente anche il Mercato di Campagna Amica con i produttori agricoli di Coldiretti, uno spazio attrattivo, dove degustare ed acquistare prodotti a km zero .

“Questa manifestazione- commenta il Segretario di Zona Coldiretti Pietro Pontoli- è una delle più attese e frequentate del nostro territorio, per celebrare uno dei prodotti tipici locali, rinomato in tutto il mondo. Il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) ha premiato un’eccellenza del Made in Italy, di cui andiamo molto orgogliosi. La sua notorietà, oltre all’aspetto culinario è legata anche alla passione di tanti raccoglitori che frequentano i nostri boschi nel periodo settembre e ottobre”.

“Quest’anno ad affiancare questo straordinario prodotto della Valtaro – aggiunge Franca Boschi Presidente Agrimercato di Parma - ci saranno anche altri prodotti d’eccellenza del territorio, presenti sui banchi del Mercato di Campagna Amica: dal Parmigiano Reggiano di Sola Bruna ai prodotti da forno a base di farro bio; dalle confetture ai frutti di bosco al miele e prodotti dell’alveare, dalle verdure bio ai formaggi di capra freschi e stagionati. Ringraziamo gli Organizzatori della Festa, in primis il Comune di Borgotaro, per averci coinvolti e siamo lieti di accogliere visitatori e turisti per presentare loro le nostre produzioni tipiche ed illustrare i metodi di coltivazione, lavorazione e trasformazione”.