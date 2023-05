Giampiero Mughini al Labirinto della Masone

Per tutte le serate degli incontri per chi si vorrà fermare anche a cena, il Ristorante “Il Labirinto by 12 Monaci” propone, in aggiunta al menù alla carta, un menù sostenibile con prodotti tipici del territorio al costo di 35,00 euro a persona bevande incluse

Prezzo Per tutte le serate degli incontri per chi si vorrà fermare anche a cena, il Ristorante “Il Labirinto by 12 Monaci” propone, in aggiunta al menù alla carta, un menù sostenibile con prodotti tipici del territorio al costo di 35,00 euro a persona bevande incluse

Continua al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci Il Filo d'Arianna a cura di Stefano Salis: sette appuntamenti dal 14 aprile al 16 giugno 2023 accomunati dal tema dei Ritrovamenti. Un percorso di incontri, riscoperte e omaggi dedicati a personaggi errabondi, complessi, inclassificabili, talora rimossi o poco noti e che meritano invece di essere conosciuti meglio e approfonditi, in armonia con le esposizioni previste nello spazio museale del Labirinto.

Tenendo fede allo spirito eclettico e curioso di Franco Maria Ricci – editore, grafico, bibliofilo, cultore della bellezza e instancabile “cercatore” e collezionista di tesori –, Il Filo d'Arianna vuole essere una guida che conduce su strade meno battute, ma non per questo meno luminose, esplorando l’arte nelle sue differenti forme attraverso colloqui pubblici dal tono informale, seguiti da un aperitivo. Nel nome della leggerezza e, allo stesso tempo, della profondità. Il quinto appuntamento dedicato a Giampiero Mughini che doveva avere luogo venerdì 19 maggio 2023, alle ore 18.30, è stato rimandato al 16 giugno alla stessa ora per problemi legati all'emergenza meteo. Autore e bibliofilo ben noto, l'ultimo libro di Mughini si intitola significativamente I rompicazzi del Novecento, proprio perché dedicato a quelle figure insolite e controverse, e spesso fieramente d’opposizione, che (non) hanno riempito le cronache culturali e sono state dimenticate e trascurate, da Celan a Eliade fino a Gianni Celati. Un modo originale per coltivare personaggi e sentieri poco noti della nostra cultura.

A dialogare con l'autore ci sarà Gino Ruozzi. Per tutte le serate degli incontri per chi si vorrà fermare anche a cena, il Ristorante “Il Labirinto by 12 Monaci” propone, in aggiunta al menù alla carta, un menù sostenibile con prodotti tipici del territorio al costo di 35,00 euro a persona bevande incluse. La prenotazione per la cena è obbligatoria a info@ristorante-labirinto.it. L’evento è in collaborazione con le Cantine Gregoletto.