Giornata contro la violenza sulle donne: concerto in San Rocco a Parma

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, nella Chiesa di San Rocco a Parma si svolgerà un concerto con cantate barocche incentrate sulla figura femminile.



Saranno eseguite musiche di Stradella, Scarlatti, Händel ma anche di figure emblematiche come Barbara Strozzi e Élisabeth Jacquet de La Guerre.



L'ensemble sarà composto Valeria La Grotta, soprano, Dario Landi alla tiorba e Francesco Luigi Trivisano al clavicembalo.



Il concerto è organizzato dall'Accademia Musicale Emiliana e dall'Associazione Culturale San Rocco e patrocinata dal Comune di Parma. Si tratta del secondo concerto della Rassegna "Festa Farnese 2023-2024 - La Rivalutazione della Chiesa di San Rocco" realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma.



Il concerto dura circa 40 minuti, la partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione tramite il sito.