Giornata dell'Europa 2023: la performance The Wall al convitto Maria Luigia

Lunedì 8 Maggio gli alunni del Liceo Classico Europeo e del Convitto Maria Luigia celebrano la Giornata dell’Europa con un evento caratterizzato da momenti di riflessione e di festa. Alle ore 11 presso il Teatro del Convitto sarà messa in scena una performance teatrale e musicale dal titolo THE WALL: i Nostri Muri.

La convittrice violinista Giada Rizzotto introduce lo spettacolo con l’Inno Europeo.

Link YouTube disponibile per la diffusione:

https://youtu.be/4tjsc0FOP2k

“E voi oggi siete venuti qui, convinti di assistere ad una grossolana rappresentazione teatrale, al solito piagnisteo, architettato di tutta fretta con indolenza e poca cura. Invece no, proprio no. Perché noi, qui e ora, facciamo una magia”. Maria Sofia Tagliavini 2A Liceo Europeo

Lo spettacolo realizzato per la Festa dell’Europa 2023 è stato pensato dai ragazzi che frequentano il Liceo Classico Europeo ed il Convitto coadiuvati da educatori ed insegnanti. Prende spunto dal capolavoro dei Pink Floyd: The Wall Live in Berlin, album dal vivo contenente la registrazione del concerto dei Pink Floyd tenutosi a Berlino il 21 luglio 1990 per celebrare la caduta del Muro. Fu un evento epocale per tutta l’Europa cui fece seguito la riunificazione della Germania Est con la Germania Ovest, e di conseguenza una nuova coscienza Europea nacque dalle ceneri di quel mitico crollo.

The Wall (il Muro) in realtà nelle intenzioni più pure dei Pink Floyd non rappresenta soltanto il muro fisico fatto di mattoni ma è soprattutto il Muro Allegorico dell’ignoranza, dell’incomprensione e della mancanza di amore e umanità dei confronti del prossimo.

“Anche tu, sì tu, sei ormai figlio di un genitore scaltro che ti nutre solamente di egoismo, avarizia, apparenza ed esperienze frenetiche sempre più effimere e fluide”. Nicole Aglani 2B Liceo Europeo

THE WALL: i Nostri Muri è la denuncia degli atteggiamenti umani che edificano tali muri, ne mette in scena l’abbattimento, ed esplora, una volta avvenuto il crollo, cosa vi si possa trovare oltre: Is there anybody out There ?