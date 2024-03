Scopri le iniziative in programma venerdì 29 marzo, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile 2024. Gite fuori porta, vacanza, weekend: viaggia a Pasqua e Pasquetta 2024 alla scoperta dei Castelli del Ducato.

Castello di Roccabianca (PR)

I Falchi di Lodovico – Giornate della falconeria per Pasqua e Pasquetta 2024 con visite al castello con guide in costumi rinascimentali. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile 2024. All’interno della corte della rocca i falconieri spiegheranno i segreti della falconeria in compagnia dei loro amici rapaci. Grande passione dei nobili di un tempo, la caccia con il falcone era un amato passatempo sicuramente anche del Marchese di Roccabianca Lodovico Rangoni, pratica che eseguiva di consueto nei fitti boschi attorno al suo maniero della Bassa Parmense in compagnia dei suoi nobili rapaci. L’evento non prevede dimostrazioni di volo. Per tutti.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it