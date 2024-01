Gratteri a Salsomaggiore Terme per presentare il suo libro

Sarà ospite a Salsomaggiore Terme il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, una delle figure di spicco nella lotta alla ‘Ndrangheta che nella città termale presenterà il suo nuovo libro “Il Grifone”, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso. L’appuntamento è sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18.00 in Sala delle Cariatidi (Palazzo dei Congressi), in un evento organizzato da Confartigianato Imprese e Comune di Salsomaggiore Terme. “Ringrazio il nostro concittadino Marco Granelli, presidente di Confartigianato Nazionale, per aver organizzato la presentazione al Palazzo dei Congressi. Siamo onorati di avere ospite una personalità come Gratteri, che si è distinto nel nostro Paese per la lotta alla mafia e all’ndrangheta. Il libro approfondisce una tematica molto attuale: l’utilizzo della tecnologia negli ambiti criminali e le sfide tutte nuove a cui le nostre Forze dell’Ordine devono far fronte per proteggere la società e le generazioni future”.



“Siamo grati al Comune di Salsomaggiore per aver voluto condividere questo evento che vede protagonista il Procuratore Nicola Gratteri al quale va la nostra gratitudine per il lavoro che svolge per tutti noi, per l’Italia, con coraggio e profondo senso dello Stato. La difesa della legalità - sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli - si realizza anche con l’informazione nei confronti dei cittadini e degli imprenditori. In questo, le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, come Confartigianato, in quanto attori sociali ed economici e ‘sentinelle’ sul territorio, hanno il compito e la responsabilità di promuovere attività di sensibilizzazione e iniziative utili per difendersi dalla criminalità e dai rischi dell’utilizzo della tecnologia a danno delle aziende”.