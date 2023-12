Gratteri presenta il suo ultimo libro a Parma

L’associazione Missione Parma organizza la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Gratteri per venerdì 15 dicembre alle ore 19:00, all’NH Hotel (Viale Borsellino, 31). “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando la ‘ndrangheta” è l’ultima fatica di una delle figure più celebri nella lotta alla 'ndrangheta e verrà intervistato dal giornalista Luca Ponzi. Per prenotare il proprio posto è necessario scrivere al +39 338 423 2427 o mandare una mail a info@missioneparma.it.

"Siamo orgogliosi di dar vita con la presentazione dell'ultimo libro di Nicola Gratteri alla seconda edizione di Visione Italia” dice Virginia Chiastra, presidente di Missione Parma e consigliere comunale, che poi aggiunge:“Missione Parma anche quest’anno ha organizzato la sua scuola di politica, che vogliamo aprire parlando di legalità e di giustizia, di lotta alla criminalità e alla mafia con uno dei massimi esperti del settore. Stiamo lavorando per il futuro della nostra città, che deve essere sempre più a misura di famiglia, all’insegna della sostenibilità, della sicurezza e benessere sociale. Tornando poi alla seconda edizione della scuola di politica, Chiastra aggiunge: "Comunicheremo durante la presentazione del libro gli ospiti che porteremo a Parma. Ospiti di calibro nazionale che parleranno di energia e ambiente, violenza sulle donne, dei sempre più numerosi conflitti presenti nel mondo e della macchina amministrativa”.