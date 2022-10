'Grigio Piombo': Lenz per Pier Paolo Pasolini

Indirizzo non disponibile

Dal 2 al 5 novembre alla Galleria San Ludovico di Parma, Maria Federica Maestri e Francesco Pititto curano la nuova creazione installativa, performativa, musicale e visuale GRIGIO PIOMBO per Pier Paolo Pasolini, con live electronics di Andrea Azzali e interprete Valentina Barbarini. La creazione è progettata per una duplice possibilità di fruizione: performance e installazione video. Dispositivo concettuale fondante dell’opera sono le visioni di Pier Paolo Pasolini, che svolgono una funzione propulsiva per esplorazioni poetiche imperniate sulla critica al potere e alla violenza nelle sue diverse forme ed espressioni.

GRIGIO PIOMBO è una riedizione installativa, musicale, visuale e performativa AENEIS IN ITALIA, opera di Lenz del 2012 ispirata all’epos virgiliano, che rilegge le vicende dell’Eneide in chiave metastorica. In collaborazione con Associazione Segnali di Vita _ Il Rumore del Lutto

Una contemporanea iconostasi composta da grandi portiere rosse, memoria dei luoghi di morte di Moro e Pasolini, si inseguono immagini di corpi umani ridotti a torso scarnificato e mutilato, vecchi dèi ammutoliti davanti alla strage che sta per compiersi, ritratti di giovani combattenti immolati sull’altare della lotta armata, una lupa-donna incistata da moltiplicate mammelle animali straziata dalle bocche di maschi adulti prossimi al potere, e cerve terrorizzate che tentano di sfuggire il colpo mortale. Nessuna cerimonia del ricordo. Solo il presente anonimo, crudele e privo di pathos.

Dal 2 al 5/11 ore 20:30

MARIA FEDERICA MAESTRI, FRANCESCO PITITTO

GRIGIO PIOMBO – performance + live electronics

Lenz per Pier Paolo Pasolini

Galleria San Ludovico

Borgo del Parmigianino 2, Parma

Info e prenotazioni

[si raccomanda la prenotazione]:

0521 270141 | WhatsApp 335 6096220 info@lenzfondazione.it

Biglietteria:

Intero 12€ / Ridotto 8€ / 6€ (Gruppo di 6)

