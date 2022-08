Grigliamo, serate carnivore a Soragna

GrigliAMO - Serate carnivore...e non solo

Nel parco verde dell’Area Feste di via Veneto a Soragna ritornano le serate dedicate alla griglia, giunte alla terza edizione, serate gastronomiche e musicali a cura del Circolo Alpini di Soragna con menù a base di carne alla griglia oltre ai classici Tortelli, Salumi e polenta fritta..

Le serate con musica e balli con le migliori orchestre spettacolo:

Venerdì 2 Settembre: Moreno il biondo con l' orchestra Grande Evento

Sabato 3 Settembre: Luca Canali e la sua Orchestra

PISTA IN ACCIAIO

Il menu prevede:

· Tortelli d’erbetta

· Grigliata mista

· Costata

· Tagliata di Angus

· Arrosticini Abruzzesi

· Hamburger

· Culaccia e salame

Contorni

· Polenta fritta

· Patatine fritte

Dolci



Apertura cucine dalle 19.30 con servizio al tavolo

Per i gruppi è consigliata la prenotazione al 3487301062





www.instagram.com/alpinisoragna