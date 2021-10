Halloween al castello di Bardi

Sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre al Castello di Bardi Halloween Night «Walking dead 3 - The perfect soldier», active game interattivo nel quale i partecipanti dovranno sconfiggere presenze diaboliche. L’evento avrà luogo dalle ore 20 fino alle ore 00.30 con turni ogni 30 minuti. Lunedì 1 novembre «Avventura in costume per bambini», inizio alle ore 10 e termine ore 17.30.

