Halloween con delitto - Sherlock Holmes & la famiglia Addams

Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nel secolare Castello di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda...



Un tetro e secolare castello, illuminato dai pallidi raggi lunari, un efferato omicidio, una rete di torbidi segreti ed un oscuro mistero: cosa nascondono i grotteschi membri della Famiglia Addam? La conturbante Morticia, la cinica e sarcastica Mercoledì, il fedele maggiordomo Lurch ed il folle Zio Fester sono i protagonisti della sanguinosa vicenda, ma chi di loro è innocente e chi è l’assassino del capofamiglia Gomez?



Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche (e con una spolverata di humor nero), che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: esplorate il castello al seguito del noto detective Sherlock Holmes, raccogliete indizi cruciali, incontrate i sospettati ed esaminate la scena del crimine, per svelare la verità che si cela dietro ad un cruento e misterioso assassinio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Martedì 31 Ottobre al Castello di Varano!



Guarda il trailer

https://youtu.be/xU1k9O969Bc?si=IG4pfOnOv_EfgVn5



L’evento è indirizzato ad un pubblico adulto

ed è adatto a ragazzi dai 12 anni in su



Orario di svolgimento:

Inizio turni alle ore 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30. 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00



Durata dell'evento:

Circa un'ora e mezza



La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Gallery

Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com