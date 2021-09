halloween - la corte degli inganni - delitto in castello

HALLOWEEN NIGHT 2021



Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nell'antico castello medievale di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda...



Anno Domini 1230



Il Castello di Varano, rischiarato dai raggi della Luna, si erge imponente e minaccioso come un immobile gigante di pietra; quello che avrebbe dovuto essere un festoso ricevimento, per celebrare il decimo anniversario di nozze fra il Barone e la sua bella consorte, si è tramutato in una serrata caccia all'assassino: chi è che ha brutalmente ucciso il nobile proprietario del maniero? E perché proprio questa notte?



Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Domenica 31 Ottobre al Castello di Varano!







Turni alle ore: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00



Durata dell'evento: Circa un'ora



La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo



Costo della manifestazione a persona:



- Con prevendita (pagamento con bonifico entro il 27 Ottobre) : 20 euro



- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria) : 25 euro





Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

