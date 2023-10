Halloween night a Compiano: il castello della paura

Adrenalina, paura, mistero, oscurità, misteri, enigmi: una serata non adatta ai deboli di cuore in cui affrontare nell’oscurità un percorso denso di colpi di scena. La parola d’ordine: coraggio



Dall’angusto rivellino alle prigioni del castello, dai camminamenti di ronda alle torri di difesa e ancora attraverso le stanze labirintiche animate da spiriti, prigionieri e dannati. Un percorso itinerante completamente al buio che vi immergerà nel terrore e vi farà provare le vostre più recondite paure.

?Tariffa: 20 euro a persona



NOTE: è richiesto pagamento anticipato come conferma della partecipazione all’evento. Qualora non venisse effettuato alcun versamento la prenotazione non verrà ritenuta valida. Non è richiesto uno specifico abbigliamento qualora volesse può travestirsi. Evento non adatto ai minori di 16 anni.



I cani non sono ammessi. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Turni ogni 10 minuti



Condizioni di cancellazione:

Cancellazione entro il sabato precedente (21/10) viene trattenuto il 30% del totale versato.

Cancellazione successiva al sabato precedente l’evento (da domenica 22/10) verrà trattenuto il totale versato.