Halloween per i bambini nel misterioso castello di Varano

Che fine ha fatto la piccola Cappuccetto Rosso? L'ultima volta che è stata avvistata era insieme al Lupo... Che cosa è successo alla dolce Biancaneve? Nella capanna nel bosco non c'è traccia di lei, né dei Sette Nani... E come mai nella casetta di marzapane regna un sinistro silenzio? Halloween è alle porte e qualcosa di oscuro è all'opera nel Regno delle Fiabe... Seguendo gli indizi, sparsi come briciole, i famosi Fratelli Grimm sono giunti al Castello di Varano, per indagare sulla misteriosa vicenda... Sarete tanto coraggiosi da unirvi a loro in questa terrificante impresa, esplorando i meandri dell'antica fortezza per scoprire l'origine di tanto scompiglio?



Un divertente evento di Halloween per bambini coraggiosi, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi attende al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari.



Sabato 28 ottobre 2023



Inizio turni alle ore 11:00, 11:20, 11:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20



Durata: circa un'ora



La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com