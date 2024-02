“Help Party Parma Anni 90” torna al Fuori Orario per la seconda volta

La vita notturna di Parma negli anni ‘90 era in continuo fermento: discoteche, locali, musica, feste, divertimento. Non mancava nulla nei fine settimana (e non solo) dei parmigiani di allora. A fotografare (letteralmente) tutto quel movimento c’era Help Magazine, rivista settimanale ad esso dedicato. Sabato 23 febbraio tutto quel periodo torna a vivere al Fuori Orario grazie alla seconda edizione dell’Help Party Parma Anni ‘90, organizzato dopo il successo della prima edizione dello scorso ottobre. Sarà ancora una volta un vero salto indietro nel tempo, a quei “favolosi anni ‘90”, con l’atmosfera e le canzoni che hanno fatto ballare un’intera generazione. La festa partirà con DJ Fabio Caminita, al suo ritorno dopo essere stato protagonista di tante serate al Dadaumpa, al Babylon, all’Astrolabio (solo per citarne alcuni) per far ballare al ritmo della house music e di brani indimenticabili di quegli anni. Ci saranno anche Alberto Bolognesi, storico dj delle consolle parmensi, e DJ Gallo con la sua energia contagiosa. L’atmosfera sarà completata dal talento e dall’esperienza delle vocalist Fra Voice e Barbara Bompani. La musica sarà quella originale degli anni ‘90, di tutti i generi, da Corona a Britney Spears, da 2Pac a Daft Punk, suonate nelle stesse versioni dell’epoca per far rivivere l’atmosfera magica di quegli anni. La serata parte alle 21 con l’apericena, mentre l’ingresso al party inizia alle 22.30.

La serata è aperta a tutti coloro che vogliono vivere l’'atmosfera degli anni ‘90, senza necessità di tessera ARCI. Tuttavia, il “Help Party Parma Anni ‘90” è pensato principalmente per un pubblico over 35. Sono previste riduzioni per chi si riconosce nelle foto sulla pagina Facebook dell’evento ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100063848630831 ).

Per info e prenotazioni: 351-6676949 (Help Party) oppure 344-4735355 (Fuori Orario).