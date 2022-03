I concerti del Boito: musiche originali ispirate alle sculture di Antonio Canova

Da Antonio Canova al jazz, da Chopin a Rachmaninov, con due nuovi appuntamenti della stagione “I Concerti del Boito” organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma e Fondazione Renata Tebaldi.

Martedì 29 marzo alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, si terrà il concerto “The New Clazz Project”, progetto di composizione ispirato alle opere di Antonio Canova. La scultura e la pittura prendono vita grazie alle note di un codice che le identifica e le veste attraverso il suono. Le composizioni originali che si ascolteranno in prima assoluta, incrociano linguaggi complementari, che spaziano dalla musica Classica, Contemporanea, Jazz al Folk. Il progetto è a cura di “The New Clazz Project”, nuovo collettivo di studenti del settore classico e jazz del Conservatorio “Arrigo Boito”. In scena, in qualità di compositori e interpreti, Pieraldo Cassanelli, Nicolás Ernesto Cortés Castillo, Eliana Cruz, Erika Fumarola, Camillo Maddonni, Michele Mammoliti, Chiara Raffaele, Matteo Rubini, Giuseppe Scalici, Matteo Serra, Francesca Soana.

Giovedì 31 marzo alle 20.30, nella Sala dei Concerti della Casa della Musica, sarà la volta de “L’eredità del Clavicembalo ben temperato” con studenti ed ex studenti della Classe di Pianoforte del M. Andrea Padova. Dario Zanconi, Nicole Costoli e Alessandro Borrini interpreteranno i Ventiquattro preludi per pianoforte, op. 28 di F. Chopin, e i 10 preludi per pianoforte, op. 23 di S. Rachmaninov.

L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione compilando il form a questo link: https://bit.ly/PrenotazioniBoito. Per informazioni: Casa della Musica, tel. 0521 031170, infopoint@lacasadellamusica.it; Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", www.conservatorio.pr.it.