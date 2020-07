I giardini di...luglio al Labirinto della Masone-quarto appuntamento

Il ciclo di incontri I giardini di…luglio organizzato dal Labirinto della Masone e dedicato al mondo del verde si chiuderà, giovedì 30 luglio, con un appuntamento incentrato sul tema dell’educazione all’aperto, tornato di estrema attualità a causa dell’emergenza sanitaria.

Nell’incontro, intitola A scuola nel bosco – outdoor education, Irene Salvaterra, educatrice ambientale della Fondazione Villa Ghigi di Bologna e Laura Malavasi, pedagogista e formatrice, proporranno un approfondimento dedicato ai nuovi metodi educativi che consentono di cogliere gli input forniti dalla natura e di offrire occasioni di “selvatichezza” e di immersione in ambienti naturali, con esperienzei che puntano a stimolare curiosità, senso dell’avventura e libertà. Ricerca e metodo scientifico, fantasia e immaginazione, benessere e movimento, esplorazione plurisensoriale e gioco, trovano spazio nella “scuola nel bosco” e possono essere sperimentati in qualsiasi stagione: non esiste un cattivo tempo, solo un cattivo abbigliamento!

La rassegna, organizzata da Angela Zaffignani, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti al momento, ed è organizzata in collaborazione con FAI-delegazione di Parma, Grandi Giardini Italiani, Landscape festival-I Maestri del Paesaggio, AIAPP- Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, APGI-Associazione Parchi e Giardini Italiani, e con il contributo di Fondazione Cariparma.

La quota di partecipazione a ogni incontro è di 10 € e include un omaggio da Fiori di Sicilia; i soci FAI potranno usufruire della tariffa ridotta (€ 8). È obbligatoria la prenotazione, da effettuare all’indirizzo prenotazioni@francomariaricci. com.