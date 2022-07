I segreti della notte: la paella in strada a Bazzano

MUSEO UOMO AMBIENTE

GRUPPO CULTURALE “IL CAMINO” - ODV BAZZANO (PR)

Giovedì 21 luglio 2022

‘I Segreti della Notte’ - La Paella in strada

Accompagnati da

CIUMA DIXIE SWING



Dopo tre lunghi anni di pausa forzata tornano le suggestive cene in strada.

Iniziamo il 21 luglio con l’ormai consolidato appuntamento con la “Paella Valenciana e i salumi di casa nostra”.

Quest’anno saremo in Via Croce: cornice accogliente, buon cibo e la musica ce la porterà la CIUMA DIXIE SWING.

Capitanata da “Ciuma” Galli al rullante da parata, con Cristiano Maramotti al banjo, Roberto Rossi al sax e Simone Copellini alla tromba, la band esegue i brani classici del dixieland e charleston.



Per informazioni: tel. 333 4504976 – museo@museouomo-ambiente.it - facebook; Museo Uomo Ambiente (Bazzano, Parma)