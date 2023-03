«Il bambino e la formica», al Teatro al Parco di Parma la storia di una meravigliosa amicizia che fa crescere

Il rapporto tra gli animali e i bambini nelle favole ha un forte valore mitico e simbolico. «Il bambino e la formica», lo spettacolo per adulti e bambini dai cinque anni del Centro di produzione teatrale Fontemaggiore di Perugia, che va in scena domenica 19 marzo alle 16.30 al Teatro al Parco di Parma nell’ambito della stagione 2022/23 del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, ruota attorno al rapporto tra un bambino e una formica e con affronta il tema dell’incontro con l’Altro nell’infanzia, illustrando come un sostegno che viene da una figura amicale, esperta e saggia, possa avere un valore incancellabile per l’avvio della costruzione della personalità. Lo spettacolo, concepito da Massimiliano Burini, anche regista, e Giuseppe Albert Montalto, è interpretato da Giulia Zeetti e Andrea Volpi, realizzazione muppets e supervisione ai movimenti scenici di Marco Lucci, composizioni musicali e suono di Gianfranco De Franco, disegno luci di Pino Bernabei - Luigi Proietti. La storia è centrata su due personaggi: il bambino Ayo e la formica Undici. Ayo, che non ha mai visto il sole perché lavora in una miniera del Congo, un giorno durante il lavoro è bloccato sotto terra dal crollo di una frana. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con Undici, una formica scontrosa ma dal cuore nobile. Superata la sua diffidenza verso i bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì. Inizia così un viaggio rocambolesco e avventuroso verso l’alto e verso l’Altro, verso la conoscenza di se stessi e verso la consapevolezza del proprio posto nel mondo. Biglietti da 6 a 8 € in vendita sul circuito Vivaticket e al Teatro al Parco. Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 992044, biglietteriabriciole@ solaresdellearti.it.