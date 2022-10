Il bosco di Halloween

Halloween è vicino, come prepararsi al meglio per la ricerca dei dolcetti (o ad infliggere gli scherzetti) se non con un intenso pomeriggio alla Riserva dei Ghirardi prima costruendo una splendida lanternina zucca e poi, alle prime ombre della sera, sfidarsi in una caccia al tesoro nel bosco, mentre gufi ed allocchi iniziano a cantare e gli animaletti lasciano le tane per iniziare le loro esplorazioni?

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato. Attività all'aperto.

L'incontro è domenica 30 Ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it. Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp 349-7736093