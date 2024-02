Il Castello di Compiano si prepara per riaprire al pubblico!

Domenica 19 febbraio, in occasione della settimana dedicata a tutti gli innamorati e al San Valentino, sarà organizzata una speciale visita "narrata" a tema romantico nella giornata, grazie all’attivazione di due turni, alla mattina alle ore 11.00 e al pomeriggio alle ore 16.00. Tramite immagini fotografiche, lettere d'amore, diari dei ricordi, la Dott.ssa Chiara Palumbo, conservatrice delle raccolte museali e responsabile della didattica, svelerà l'identità di personaggi più o meno celebri, la cui storia si intreccia con quella del Castello di Compiano e le sue eleganti sale: Agostino Landi, Evita Peron, Napoleone Bonaparte, Gabriele D'Annunzio, Luigi XIV Re di Francia... Aneddoti, curiosità, immagini e parole saranno il filo rosso della narrazione di secoli di passioni, amori e gelosie, al termine della quale sarà allestito un elegante aperitivo pre-pranzo o pre-cena.

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA; info@castellodicompiano.it; 0525 825541 - 25 euro a persona comprensiva di aperitivo - evento per SOLI ADULTI)

Le collezioni museali del Castello di Compiano, saranno nuovamente accessibili al pubblico a partire da sabato 2 Marzo, seguendo gli orari e i turni di visite guidate consultabili on line sul sito: https://www.castellodicompiano.com/contatti Per il lungo weekend di Pasqua riapriranno le 13 camere dell’hotel 4*, in occasione del quale saranno creati e presto disponibili pacchetti turistici che combinano il pernottamento e altri servizi.

APERTURE AL PUBBLICO COLLEZIONI MUSEALI 2024 MARZO E APRILE

sabato e domenica e festivi; Visite guidate in lingua italiana comprese nel ticket di ingresso con partenza alle ore: 10.00, 11.00, 12.00; 14.00, 15.00, 16.00, 17.00* *inizio ultima visita guidata (si raccomanda di arrivare 10 minuti prima dell'inizio del turno).

TARIFFE

Euro 10 biglietto d'ingresso intero cumulativo; € 7 biglietto d'ingresso ridotto cumulativo* **(ragazzi 7 - 16 anni / possessori card Castelli del Ducato / residenti nel Comune di Compiano / gruppi prenotati - minimo 15 ingressi negli orari di apertura e di turni di visite guidate), accompagnatori di persone con grave disabilità motoria/cognitiva Gratuito (bambini (0 - 6 anni), persone con grave disabilità a carattere motorio e cognitivo (previa prenotazione obbligatoria), docenti che accompagnano scolaresche in visita (2 ogni 20 alunni), accompagnatori centri estivi (2 ogni 20 ragazzi), giornalisti/blogger previo accordo con la segreteria del Castello).