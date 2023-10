Il gioco dell'oca: Halloween edition al castello di Compiano

Un’attività-gioco che si snoda all’interno del Castello di Compiano e che unisce fortuna e abilità, riproponendo, in versione riammodernata e in scala 1:1 l’intramontabile gioco dell’oca, in versione “horror”.



Un percorso “a spirale” con un centinaio di caselle da percorrere per raggiungere il centro del tabellone di gioco: la corte. Ad ogni tiro di dadi i giocatori dello stesso gruppo o nucleo familiare potranno avanzare e affrontare le sfide. Casella dell’impiccato, del labirinto, dei dadi, dell’oca, del pozzo, della prigione, della morte. Contrariamente al gioco dell’oca tradizionale non sarà solo la fortuna affidata ai dati che farà raggiungere l’obiettivo, ma anche l’abilità nell’affrontare le prove.

Tariffa: 20 euro a persona (adulto); 15 euro (bambini/ragazzi)



NOTE: è richiesto pagamento anticipato come conferma della partecipazione all’evento. Qualora non venisse effettuato alcun versamento la prenotazione non verrà ritenuta valida. Non è richiesto uno specifico abbigliamento qualora volesse può travestirsi. Evento adatto anche a bambini e ragazzi

I cani non sono ammessi. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Turni ogni 30 minuti a partire dalle 20.00



Condizioni di cancellazione:



Cancellazione successiva al sabato precedente l’evento (da domenica 22/10) verrà trattenuto il totale versato.