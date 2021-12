Il mercatino di Natale in via Garibaldi

Con l’avvicinarsi delle prossime festività natalizie, torna, domenica 12 dicembre, l’appuntamento con la Festa di Santa Lucia che anche quest’anno colorerà via Garibaldi (dall’incrocio con via Pisacane fino a via XX Settembre) per un evento interamente dedicato al Natale. La manifestazione, organizzata da Edicta Eventi con il patrocinio di Ascom e del Comune di Parma, porterà infatti in una delle vie più antiche del nostro centro storico un mercatino di qualità con stand selezionati che esporranno opere creative, articoli da regalo, prodotti di artigianato a tema natalizio, ma anche specialità gastronomiche tradizionali locali e italiane. Saranno presenti inoltre alcune associazioni di volontariato e Onlus per donazioni a sostegno delle attività sociali cittadine.