impronte nel bosco - la riserva naturale dei ghirardi

Chi è passato di qui la notte scorsa, lasciando le sue orme impresse nel fango? Chi ha marcato il proprio territorio scegliendo proprio il sasso al centro del sentiero? Nel corso di una breve escursione tra i prati e i boschi della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, impareremo a riconoscere le impronte e gli altri segni di presenza degli animali che popolano l’area protetta: caprioli, daini, lupi, volpi e tanti altri. Impareremo anche come mettere in pratica alcuni accorgimenti per non disturbare la fauna, in modo da godere in maniera rispettosa della bellezza del luogo, ma anche per aumentare le nostre probabilità di osservare direttamente qualche abitante della Riserva.



Prezzi

Tour di gruppo: partenza con minimo 4 persone, massimo 10

ADULTI da 12 anni in su: 21€ per persona con proprio mezzo

BAMBINI da 6 a 11 anni: 10€ per persona

Non accessibile sotto 6 anni



Punto d’incontro: presso Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi



Durata

4 ore



Programma

Ritrovo ore 8.30 presso Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Case Predelle, Porcigatone (PR), briefing e controllo dell’equipaggiamento;

Escursione con pause frequenti spiegazione e, se ci sono le condizioni, appostamento per osservare aree frequentate dalla fauna selvatica;

13:00 fine dell'attività



PRENOTAZIONI ENTRO 2 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL TOUR



In caso di eventi atmosferici avversi, se le condizioni lo permetteranno, si potranno intercambiare le zone di escursione.



Dati tecnici percorso: Lunghezza 5 km; Dislivello 170 m (in salita); Livello di difficoltà E



NB

Le attività indicate come escursionistiche prevedono una dotazione personale minima di equipaggiamento, vestiario e pranzo al sacco ove non espressamente indicato (es. pranzo presso strutture o varianti opzionali, degustazioni e simili).



OBBLIGATORIO

Scarponi impermeabili a caviglia alta con suola scolpita;

zaino;

almeno 1 litro d’acqua a testa;

mantella/giacca antipioggia;

copricapo;

repellente per insetti;

occhiali da sole;

abbigliamento tecnico a strati idoneo per la stagione;

pantaloni lunghi preferibilmente di colore chiaro



CONSIGLIATO

Bastoncini da trekking;

Binocolo;

Macchina fotografica;

Snack e spuntini;

Guanti



Inclusioni

- Guida ambientale escursionista per tutta l'esperienza



Esclusioni

- Assicurazione per infortuni individuali in aggiunta alla RCT già inclusa: 5€ per persona

- Tutto ciò non menzionato nelle inclusioni

