Incontro con l'autore: Luigi Barnaba Frigoli presenta il romanzo storico "guerriera" in Rocca Sanvitale a Fontanellato

“Guerriera – L'incredibile storia di Bona Lombardi”: un libro, a cura del giornalista Luigi Barnaba Frigoli, edito da Rizzoli, collana Historiae, che riguarda molto da vicino la Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) dove è visibile nella Galleria degli Antenati proprio l'ovale di “Bona Lombarda”, l'unica donna della schiera, rappresentata tra i quadri dedicati ai nobili Sanvitale da Ugo I a Giovanni l'ultimo conte. Ma chi era Bona Lombarda e perché quella tela è nel castello? E' una vicenda di armi e di amore che le guide della roccaforte narrano in visite guidate tematiche speciali ponendo l'accento sul sentimento che legava Bona la fanciulla della Valtellina (Cosio Valtellino, 1417 – Modone, 1468) al condottiero capitano di ventura Pier Brunoro Sanvitale.



Frigoli autore di diversi fortunati romanzi storici ne racconta la storia, sabato 18 novembre alle 16:30, nella presentazione letteraria organizzata - a ingresso libero - con la collaborazione di A.t.i. Museo Rocca Sanvitale.



“La guerra non è faccenda da donne, eppure nel sanguinoso scacchiere dell’Italia del Quattrocento può accadere di tutto, anche che una fanciulla venga addestrata a combattere come un uomo. Il suo nome è Bona Lombardi, ma fra i mercenari della Banda Rossa agli ordini del generale Francesco Sforza tutti la conoscono con il nome di Gabrio – spiega la sinossi del romanzo storico - Cuore puro e occhi verdi come pietre di fiume, nel suo sangue scorre la ribellione: contro il destino che spetta alle donne, contro i soprusi degli uomini, contro chi ti attende nell’ombra per strapparti la vita o la dignità. Così, mentre il perverso duca di Milano Filippo Maria Visconti cerca di riportare il proprio dominio con le armi sulle sue terre affidandosi allo Sforza, le imprese di Bona diventano celebri, quanto quelle della quasi contemporanea Giovanna d’Arco. Con la sua astuzia, la guerriera piegherà gli avversari più bellicosi. Con il suo coraggio scenderà nei sotterranei di un oscuro castello della Bretagna, alla ricerca di una preziosa reliquia per conto del re Alfonso d’Aragona, segretamente alleato del Visconti. E con la sua tenacia, Bona difenderà a ogni costo l’amore che la lega a Brunoro di Sanvitale, comandante della Banda Rossa. Attraverso lo sguardo di una guerriera indomita come la Camilla cantata da Virgilio, e ingiustamente dimenticata dalla Storia, Luigi Barnaba Frigoli disegna un affresco avvincente delle trame di potere nell’Italia del XV secolo, teatro di grandi ambizioni e piccole meschinità. Un mondo di guerrieri che celebra unicamente le vittorie degli uomini, nel quale solo uno spirito straordinario come quello di Bona Lombardi può trovare la forza di reclamare il posto che gli spetta”.



Luigi Barnaba Frigoli è giornalista, nato a Milano nel 1978. Scrive di storia medievale, dedicando alla dinastia viscontea e al Medioevo lombardo studi e conferenze. È autore di diversi fortunati romanzi storici sui Visconti tra cui La Vipera e il Diavolo (2013) e Maledetta serpe (2016, Premio letterario Lago Gerundo 2018 per il miglior romanzo storico), Il morso del basilisco (2019) e di un saggio dedicato alla fondazione del Duomo di Milano, La Cattedrale del Diavolo (2017). Su Bona Lombardi e su altre figure femminili del Medioevo italiano ha realizzato una serie di podcast disponibili su Spotify.



La Rocca Sanvitale di Fontanellato, a 19 km da Parma, in Emilia-Romagna, è un castello di epoca medievale – come origine – ingentilito in corte rinascimentale secoli dopo, interamente circondato da un fossato d’acqua e reso unico dagli affreschi del Parmigianino e dalla maestosità del suo profilo, che connota il borgo e il centro storico.



