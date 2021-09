Incontro sulla Bosnia - Erzegovina al cinema Astra

Martedì 7 settembre al Cinema Astra di Parma alle ore 21 iniziativa Iscos e UST Cisl sulla Bosnia-Erzegovina con Luca Leone, Andrea Cortesi e Tamara Cvetovic. Ingresso gratuito; green-pass e prenotazione. Ricordarsi di prenotare con SMS/Watsapp al 3914204271.

Nel novembre del 1995 gli Accordi di Dayton hanno fermato la guerra in Bosnia Erzegovina, ma non hanno costruito una vera pace. Un quarto di secolo dopo la fine del conflitto del 1992-1995, Luca Leone, Andrea Cortesi e Tamara Cvetovic, presenti all incontro di domani a Parma sono andati alla ricerca dei testimoni del conflitto, le stesse persone che, dopo la firma degli accordi di pace, si sono rimboccate le maniche per cercare di ricostruire un Paese che invece è diventato prigioniero di nazionalismi, corruzione, povertà e odi instillati a tavolino, in una società duramente messa alla prova da lutti e abbandono. Un quarto di secolo dopo, la Bosnia Erzegovina ha ancora attaccato alle caviglie il peso incalcolabile del conflitto, che la sta facendo sprofondare sempre più in basso. Sul presente e sul futuro si addensano nere nubi.