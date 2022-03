incontro top 10 di rugby - petrarca rugby padova vs hbs colorno 1975

Si svolgerà venerdì 8 aprile 2022 alle ore 19:10 presso lo Stadio Plebiscito di Padova la partita per il Campionato di Rugby Top 10 tra la capolista Petrarca Padova e HBS Colorno 1975 (8a giornata di ritorno, ultima casalinga della regular season).

I biglietti sono in prevendita dalle 8:30 di giovedì 31/03/2022 alle 20:30 di giovedì 07 aprile 2022 ad ? 11,00 (interi) e ? 1,00 (per i minorenni), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito www.petrarcarugby.it > shopping, dove sono presenti anche tutte le altre informazioni sulle modalità di ingresso.

Per i tifosi ospiti sono stati riservati i settori 1 e 2 (Tribuna Est Alta) e i settori 10 e 11 (Tribuna Est Bassa).

Per evitare code e assembramenti si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita.

Una residua minima quota di biglietti sarà comunque venduta alle casse dello Stadio Plebiscito nei 90 minuti precedenti l'incontro.

Per l'accesso allo stadio, in base alle disposizioni in vigore alla data di pubblicazione del presente articolo, è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass 'base' (dai 12 anni) e la nuova dichiarazione anagrafica (disponibile su www.petrarcarugby.it) compilata. Per accellerare le operazioni all'ingresso si prega di scaricare, stampare e compilare la dichiarazione prima di giungere allo stadio.

Eventuali variazioni alle modalità d'ingresso saranno comunicati su www.petrarcarugby.it > shopping.

Nell'area biglietteria del sito di prevendita è disponibile anche il modulo accredito disabili, da inviare preventivamente alla segreteria del Petrarca Rugby.



In caso di rinvio della partita i biglietti acquistati in prevendita saranno validi per la nuova data o per altra partita della regular season a scelta dell'acquirente. Per eventuali variazioni alla programmazione (data e/o orario) consultare www.petrarcarugby.it o www.rugbycolorno.com o www.federugby.it .