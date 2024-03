'Inshallah a boy': il 9 marzo al Teatro al Parco

Un evento Satine Film in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti



Proiezione seguita da una conversazione tra il regista Amjad Al Rasheed e l’attrice Mouna Hawa, Filiberto Molossi, critico cinematografico e Andrea Gambetta Presidente Solares Fondazione delle Arti



Film in lingua originale sottotitolato in italiano (Durata 113′)



Un film di

Amjad Al Rasheed

Con

Mouna Hawa Haitham

Alomari Seleena Rababah

Yumna Marwan Salwa Naqqara



2023/ Giordania, Francia, Arabia Saudita, Qatar



Giordania. Oggi. Dopo la morte improvvisa del marito, la trentenne Nawal fatica a far fronte allo sconvolgimento della sua vita. Oltre al dolore della perdita e al ritrovarsi sola con una bambina ancora piccola, deve conciliare i rigidi orari imposti dal suo lavoro come badante di un’ anziana signora con le esigenze di accudimento ed educative della figlia Nora. Questa nuova, inaspettata situazione che le si prospetta di fronte viene ulteriormente aggravata dalle richieste del cognato Rifqi il quale, approfittando delle disposizioni della legge lì applicata della Sharia, avanza pretese di eredità per sé e per la famiglia del defunto. Pretese che arrivano al punto di prevedere anche l’ abitazione dove Nawal e Nora vivono e la stessa custodia della piccola. Nel tentativo disperato di proteggere la sua casa e sua figlia, Nawal ricorre alla menzogna, fingendo una gravidanza per prendere tempo e innescare così la presunzione che possa nascerle un figlio maschio, cosa che la tutelerebbe da qualsiasi pretesa legale di eredità.



Con solo tre settimane per trovare una soluzione, la giovane donna intraprende un viaggio che mette a dura prova le sue paure, convinzioni e moralità, essendo disposta a tutto pur di proteggere quanto legittimamente le spetta e il futuro di sua figlia. Un viaggio non solo personale ma anche culturale, arrivando a sfidare una società dove avere un figlio maschio cambia le regole del gioco e sembra essere, per una donna, l’unica tutela.



