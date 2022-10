Intersezioni & Next Generation / Parma _ Autunno 2022

Nuovo appuntamento mercoledì 5 ottobre alle ore 19 allo Spazio Vetreria, in collaborazione con Parma360 Festival, per la III edizione di Intersezioni - Incroci di arti performative & NEXT GENERATION/PARMA, rassegna di danza contemporanea ideata dalla Compagnia Artemis Danza, realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e NEXT GENERATION/PARMA, con il sostegno del Comune di Parma.

Due le creazioni che comporranno la serata, ad ingresso gratuito, mantenendo costante la caratteristica della multidisciplinarietà e l’indagine su temi che appartengono al nostro tempo e alla condizione umana.

In un’atmosfera magica e leggera si ambienta “Soffi d’aria” di e con Silvia Di Stazio e Andrea Brunetto, una performance di Artemis Danza per i più piccoli, dinamica e divertente. Tra danza, arti circensi, giocoleria, coreografie e rou-Cyr, sullo sfondo di una mostra dedicata alla velocità e al movimento, i bambini potranno riflettere sull’importanza del riuso e sul ruolo che ha ciascuno di noi nella salvaguardia dell’ambiente.

Ambientato in una balera, dove due sconosciuti si ritrovano a scoprire i risvolti del legame nato tra loro, è “Sin”, coreografia di Mario Coccetti, con Salvatore Sciancalepore e Rocco Suma, una produzione Associazione culturale Cinqueminuti, che mette in scena il sogno di libertà e felicità dell’essere umano in una società rinchiusa in se stessa.