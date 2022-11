Io e The a Teatro. A Felegara tre domenica nella magìa di un teatro d'Appennino

Nella magìa di un piccolo teatro d'Appennino tornano gli appuntamenti spettacolo all'ora del the. La nuova stagione di avvicinamento al Natale propone tre spettacolari domeniche consecuive in un programma che sarà condiviso da adulti e bambini e, che come ogni anno, prima del sipario proporrà una golosa merenda in compagnia e ad offerta libera il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione onlus Santa Lucia. Io e the a teatro dal palco dell'Adolfo Tanzi di Felegara è organizzata dal comune di Medesano con la direzione artistica dell'aps Ottotipi per il settimo anno. La rassegna si aprirà il prossimo 27 novembre al canto de L'Usignolo della Compagnia Teatro di Carta regia. Chiara Carlorosi e Marco Vergati ispirati dalla fiaba classica di Andersen la trasfigureranno con idee ed invenzioni sorprendenti grazie ad una galleria di personaggi comici, tragici, grotteschi e dalle immagini suggestive e poetiche evocate dal teatro d'ombre che porteranno gli spettatori in una dimensione incantata. La domenica successiva, il 4 dicembre Franco Di Berardino porterà a Felegara Mr Mustache un personaggio impacciato e maldestro che diventerà protagonista di uno spettacolo dall’insuccesso assicurato. The best disaster soprenderà e farà sorridere il pubblico con disavventure, incidenti, rocambolesche gags, che metteranno a dura prova il protagonista in scena per insegnarci che il lato umano che più accomuna tutti gli esseri umani è l’imperfezione. Sarà al sapore di sale il gran finale con l'odissea di una sardina messa in scena dalla Compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi. Lo scintillante pesciolino farà un viaggio straordinario, epico, coraggioso e imprevedibile che dal fondo del mare le insegnerà a vivere.