'L'agricoltura 4.0 salverà questo paese': seminario al complesso di San Paolo

Al Laboratorio Aperto di Parma un seminario gratuito sull'agricoltura 4.0 nella Giornata Mondiale della Biodiversità.



Torna The Job After // 2030 edition, il format divulgativo ideato da On/Off-APS e da Spazi Area S3 Parma di ART-ER con 6 appuntamenti gratuiti in presenza al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo. Obiettivo: divulgare tematiche, opportunità e strumenti innovativi, utili e concreti per affrontare le nuove sfide e inserirsi nel mercato del lavoro futuro nel rispetto degli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030.



La Biodiversità è alla base della sostenibilità, ma rimane ad oggi un tema spinoso e di non facile comprensione. Creare spazi sostenibili intorno all’uomo per mitigare gli effetti dell’antropizzazione sull’ecosistema risulta sempre più indispensabile. Durante l’incontro, organizzato durante la Giornata Mondiale della Biodiversità, i e le partecipanti avranno modo di approfondire un caso reale di utilizzo della biodiversità come elemento di competitività della propria azienda, grazie all'adozione di tecnologie e dati.



Speaker



Luigi Galimberti, AgriFood Tech Venture Builder e Chairman Toseed & Partner. Imprenditore agricolo dal 1994, ha iniziato la sua carriera imprenditoriale nel settore edilizio. Nel 2016 crea “Sfera Agricola”, la serra più grande e tecnologica presente in Italia.



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/Agricoltura40Galimberti



Ti chiediamo di arrivare in orario per poter iniziare puntuali e rispettare la scaletta