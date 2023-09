L’armonia del liuto tra Rinascimento e Barocco inglese

Fra romanico e barocco: a Lesignano de’ Bagni sulle prime colline della Val Parma e al confine con le terre di Matilde di Canossa, si incontra la pieve di San Michele Arcangelo che domenica 17 settembre alle 18 ospiterà il quarto appuntamento di “AbsoLute. Romanico parmense, tesori da scoprire-Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto”, ciclo a cura di Melusine Associazione Culturale (direzione artistica di Alessandra Mordacci). L’iniziativa è proposta nell’ambito della rassegna Estate delle Pievi 2023, coordinata dalla Provincia di Parma in collaborazione con i comuni coinvolti e il contributo di Fondazione Cariparma. Alle 18 è in programma la visita guidata alla pieve, condotta da Lia Simonetti che condurrà i visitatori alla scoperta di secoli di storia e di arte; a seguire si esibiranno in concerto Aurora Manfredi e Niccolò Bertoncini ai liuti rinascimentali a 8 cori, offrendo un repertorio coinvolgente e suggestivo di “Musiche inglesi del ‘500 e ‘600”. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata: tel. 338.6310900 - email: info@melusine.it . La rassegna AbsoLute prosegue il suo viaggio culturale nella Pieve di Lesignano che, nonostante alcuni rifacimenti attraverso i secoli, conserva intatto tutto il suo antico fascino. La chiesa è citata per la prima volta nel 1230, nel Rotulus Decimarum della Diocesi di Parma. Rimangono tracce del primitivo edificio nel portale romanico a sud, nell'impianto basilicale, nell'affresco trecentesco dell'abside, recentemente recuperato, che raffigura un sorprendente Cristo Pantocrator che sorride e in una campana datata 1363. Nel portale laterale sud, di pietra arenaria, si possono ammirare una lunetta con la tipica “croce matildica” e - negli stipiti - iscrizioni e incisioni graffite concepibili come una testimonianza del passaggio dei pellegrini lungo la Via del Sale.