La conferenza degli incompiuti al Teatro Europa

La Conferenza degli Incompiuti, della compagnia Accademia dell'incompiuto, andrà in scena in prima nazionale al Teatro Europa di Parma alle ore 21 di domenica 21 gennaio 2024. Mario Biagini è stato dal 1986, con il maestro Grotowski e Richards, nel gruppo d'avanguardia teatrale con sede a Pontedera e ora fa parte dell'Accademia dell’Incompiuto di cui è cofondatore, assieme a Felicita Marcelli, Jorge Romero Mora, Sambou Diarra, Elisa Poggelli. Lo storico centro, promotore di una nuovissima forma di teatro e ricerca, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards continua, cambiando forma, la sua esistenza e filiazione. L'impronta di questo pezzo fondamentale di storia del teatro contemporaneo, mette piede presso il teatro di via Oradour in un'occasione speciale ed unica. Quello che va in scena domenica porta come sottotitolo: "quando la fine di un viaggio non è che l' inizio di uno nuovo" e si descrive come un evento di teatro raccontato. Il rito del fare teatro vede in scena una riunione. Ci si riunisce per celebrare, per ricordare, per capire, per testimoniare, per ricordarci, per capirci. Ci si riunisce per scoprire qualcosa di nuovo dentro le cose che facciamo da sempre. Questa è una conferenza cantata che vuole dare spazio al racconto del lavoro teatrale per comprenderlo di nuovo, per capirlo ancora insieme ad un pubblico che sia interessato ai processi creativi che animano i gruppi teatrali, quei gruppi dove le persone hanno un'utopia di rivolta sempre pronta in tasca.

L'Accademia dell'incompiuto è un'associazione di attrici , attori e musicisti appena nata eppure vecchia. Vecchia quanto l'esperienza di alcuni dei suoi componenti. Sul palco degli ospiti Europa Teatri, si assisterà ad un racconto scandito dalle canzoni e dai testi di alcuni dei progetti più significativi dalla fondazione, per essere una Testimonianza oltreché un’Evocazione. È raccontando le radici che si vedono le direzioni dei rami o non è piuttosto guardando i rami che capisci chi sei stato? Ci si riunisce per indagare i motivi di una scelta poetica, estetica e politica che ha segnato l'avvio di un nuovo periodo artistico per un'associazione che nasce in continuità e in frattura dall'ultimo progetto di teatro cantato aperto alla cittadinanza (Open Program all'interno del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards) che vedeva coinvolti alcuni degli attuali membri dell'Accademia. L'Accademia dell'incompiuto accoglie fin dalla sua nascita nuovi collaboratori, alcuni molto giovani, con l'intento di trovare modalità operative diverse e nuove, di aprire il lavoro, nei progetti e nelle creazioni, alla partecipazione di non professionisti. Punto centrale della nuova associazione è la messa al servizio della società civile. Sul palco Mario Biagini, Vicente Cabrera, Sambou Diarra, Felicita, Viviana Marino, Jorge Romero Mora, Elisa Poggelli, Silvia Rubes. Celebrare il Teatro è anche ospitare i Teatri e le loro storie perché tutto venga rivissuto con uno spirito vitale e presente. Per questo l 'associazione culturale Europa Teatri vuole dare valore a queste radici e a questi frutti che "cantano" universi. Bio compagnia Fondata nel gennaio 2022 come un'organizzazione le cui attività artistiche e culturali sono al servizio della società civile, è formata da professionisti con vasta esperienza in campo artistico e sociale e da giovani di talento in formazione. Alcuni soci fondatori dell'Accademia dell'Incompiuto hanno fatto parte dell'Open Program, un ensemble artistico presso il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, l’Open Program ha ideato e realizzato progetti artistici e d’inclusione sociale in vari paesi del mondo. Il gruppo crede nella possibilità di produrre creazioni artistiche di alta qualità anche lavorando con non professionisti provenienti da ambiti sociali e culturali diversi. Tramite programmi artistici, socio-culturali, interdisciplinari, il gruppo mira a un concetto innovativo di cittadinanza attiva, rafforzando la partecipazione alla vita pubblica e comunitaria, dedicandosi alla ricerca di nuove modalità di collaborazione.