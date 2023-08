la grande fuga del bentivoglio

Sabato 26 Agosto 2023 - Speciale visita guidata della Fortezza Inespugnabile e Seminario sulla rocambolesca Fuga di Annibale Bentivoglio



?E perché il coraggio non venisse meno, traemmo le scale di corda al di là del muro e segretamente le nascondemmo, con fermo proposito di valorosamente vincere, o morire.?



Fra le numerose personalità di spicco che hanno soggiornato al Castello Pallavicino di Varano De? Melegari ve ne è una in particolare che lo ha fatto, per svariati mesi, contro la propria volontà: Annibale Bentivoglio, appartenente all'influente famiglia a capo di Bologna nel quindicesimo secolo, che fu probabilmente il più celebre prigioniero della famigerata prigione della roccaforte. La sua incredibile e rocambolesca fuga fu d?ispirazione per generazioni di romanzieri e artisti, come, ad esempio, il pittore ottocentesco Luigi Serra.



Ore 15:00 e 16:30



Una speciale visita della Fortezza Inespugnabile, seguita da un coinvolgente seminario sulla figura del Bentivoglio e sulla sua intrigante vicenda raccontata attraverso alcune opere pittoriche del XIX secolo.



I Relatori:



- Patrizia Raggio, archeologa, già funzionario del Ministero della Cultura, Presidente dell'Associazione Il Cammino Val Ceno.



- Ubaldo Delsante, storico, già curatore dei beni artistici della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.



La Guida:



- Marco Trippa, Presidente dell?Associazione Culturale Oltre Lo Specchio