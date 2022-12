La magia della musica e l’emozione del coro Gospel insieme per il Natale di Parma Per gli Altri

Torna l’annuale appuntamento con il Natale di Parma Per gli Altri all’insegna della solidarietà,in programma domenica 4 dicembre 2022 alle ore 17.00 nella storica ed elegante Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1. Una serata ricca di emozioni e magia, realizzata con il prezioso contributo del Comune di Parma per salutare in amicizia e armonia l’arrivo delle feste. Ad allietare tutti i presenti ci sarà uno speciale concerto di canti gospel per condividere insieme messaggi d’amore, pace e speranza, con la straordinaria partecipazione del RCC Gospel Choir, diretti dal Maestro Monica Comelli. Come ogni anno, inoltre, è prevista la tradizionale cerimonia del caffè realizzata dalle donne della Comunità Etiope di Parma. Durante la serata, sarà possibile degustare ed acquistare il panettone solidale di Parma Per gli Altri, prodotti dai Molini Agugiaro&Figna e realizzato artigianalmente dal Maestro Pasticcere Aniello di Caprio. L’intero ricavato della vendita verrà devoluto a supporto delle attività dell’Associazione in Etiopia, in particolar modo al sostegno della Clinica Santa Maria di Shellalà. La serata si concluderà con un brindisi benaugurale e di auguri per tutti.