le stagioni: quando la natura diventa arte

Quando pensiamo alle stagioni subito il pensiero corre alla natura e alle sue manifestazioni: agli occhi ricorrono primavere dai prati verdi, boschi autunnali, estati azzurro mare, inverni con bianche distese di neve e, altrettanto facilmente, ricordiamo le impressioni che la natura ci fa vivere in ogni sua stagione; c’è un legame primordiale fra uomo e natura e in ogni tempo l’uomo ha cercato di rappresentarla. Ma l’uomo è parte intrinseca della natura e come tale ha le sue stagioni e in ognuna si svolge la sua vita. Il mistero e la bellezza delle stagioni dell’umanità e della natura che le artiste dello Studio d’Arte Canforini hanno tradotto attraverso la loro arte, accompagnano il visitatore a soffermarsi, quasi in raccoglimento, al fine di trovare dentro di sé un sentimento, un’emozione che forse ha provato o che l’Io più profondo riconosce come propria. Nel presentare questa mostra dal tema avvincente, un ringraziamento va all’insegnante Canforini e alle mie compagne, per il confronto costante, la simpatia, la critica costruttiva, il supporto, l’incoraggiamento, senza tralasciare il sentire, le attitudini e le peculiarità di ognuna: un insieme che tende sempre al miglioramento nell’arte ma anche, e soprattutto, a riconoscere la bellezza e a fare della speranza e del coraggio una filosofia di vita. Tutto questo mi accompagnerà per stagioni infinite.

Claudia Giacopelli

