Leggere in Oltretorrente: iniziative a maggio e giugno

“Leggere in Oltretorrente” (foto di Antonio Mascolo) vede 150 studenti e studentesse del Liceo Marconi coinvolti in iniziative (sostenute da Fondazione Cariparma a seguito della vincita del bando “Leggere Crea Indipendenza”) studiate per diffondere la lettura come pratica a favore dell’inclusione sociale, economica e culturale dei cittadini dell’Oltretorrente, quartiere in cui la scuola ha sede da oltre 100 anni.

Per il progetto biennale è giunta la fine della prima fase: da un lato, dunque, è tempo di bilanci, e dall’altra di entrare nel vivo della restituzione pubblica, approfittando sia della bella stagione, sia di una tempistica che vede le classi pronte a cimentarsi nel presentare al pubblico il lavoro svolto durante i mesi invernali. Le classi - guidate dalle insegnanti e dai registi di L.O.F.T Libera Organizzazione Forme Teatrali – hanno impiegato ore scolastiche ed extrascolastiche nella progettazione della diffusione della lettura nel quartiere.

Spiega Mafalda Vescovi, professoressa di Lettere e referente del progetto: “Insieme alla colleghe che hanno aderito, abbiamo accompagnato le ragazze ed i ragazzi attraverso la ricerca e la scelta di testi letterari e poetici pertinenti rispetto a temi sociali importanti, come la libertà, la giustizia, la solidarietà, la rielaborazione degli stessi e la loro trasposizione drammaturgica per

arrivare a presentare gli esiti nei vari luoghi pubblici del quartiere, sotto forma di reading e blitz (una forma teatrale estemporanea ed improvvisata). Non tutti i progetti che si sono svolti nei mesi invernali, però, trovano esito pubblico nelle prossime settimane. Per alcuni atelier, i tempi della restituzione pubblica saranno maturi il prossimo anno.”

Gli atelier a cui la professoressa si riferisce sono Biografe di Comunità, che ha visto due classi – guidate da formatrici della LUA Libera Università dell'Autobiografia - raccogliere dal vivo quindici biografie di abitanti del quartiere ancora viventi e, per vari motivi, rilevanti per la vita del quartiere stesso, l'atelier Leggere per comunicare, orientato alla creazione collaborativa di un'immagine coordinata del progetto orientata a valori, l'atelier Leggere al museo e l'atelier Leggere in giardino realizzato in collaborazione con Manifattura Urbana. Alcuni degli esiti pubblici del primo anno sono stati inseriti nel programma Liberavoce del Comune di Parma, che ha concesso il patrocinio al progetto, rilevando comunanze di intenti con il Patto per la lettura di Parma.

“Leggere in Oltretorrente” è realizzato in collaborazione con due importanti realtà dell’Oltretorrente: Teatro del Tempo e Villa Ester - “Casa del Quartiere”.

CALENDARIO

30/04/2022 H 11 Piazzale Inzani (presso bar Riva Mancina)

Uomini Libro - Letture sceniche

Quattro romanzi di formazione: emozioni e sentimenti condivisi

Classe 2E***Prof. Mafalda Vescovi***Regia: Savino Paparella L.O.F.T

7/05/2022 H 11 Itinerante (ritrovo davanti sede Liceo Marconi Via Costituente)

Voci dal marciapiede - Letture itineranti

Le pietre d’inciampo del quartiere Oltretorrente prendono voce attraverso la lettura di documenti

e racconti Classi varie***Prof. Sara Dieci***Regia: Savino Paparella L.O.F.T

10/05/2022 H 15.30 e ore 17.30 Liceo Linguistico Via Benassi

Città dell’altro mondo - Letture sceniche

Letture e riflessioni per una città diversa, di persone che si incontrano e si conoscono Liberamente tratto da Città dell’altro mondo di Patrick Chamoiseau e da Il paese del melodramma di Bruno Barilli | Con la partecipazione straordinaria di CIAC con ‘I libri Viventi’

Classe 3B Esabac***Prof. Patrizia Bertolani**Regia: Carlo Ferrari L.O.F.T

16/05/2022 H 10.30 Sala Conferenze Complesso del San Paolo Vicolo delle Asse

Promenade dans la poésie française - Reading

Letture espressive in lingua francese da parte degli studenti del Liceo Scientifico Marconi, accompagnate da immagini video. Poemi di Baudelaire, Rimbaud, Eluard. Classi varie del Liceo Scientifico Marconi. Rivolto a scuole secondarie e adulti francofoni.

17/05/2022 H 11.30 Sala delle Vetrate Complesso del San Paolo Vicolo delle Asse

Uomini Libro - Blitz

Lettura scenica di quattro monologhi da parte di studentesse e studenti del Liceo scientifico Marconi che fanno proprie le emozioni scaturite dalla lettura di alcuni romanzi di formazione e le condividono.

A cura di Liceo Marconi e di L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali

Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.

23/05/2022 H 11 Cortile interno del liceo Marconi – sede linguistico, Via Benassi

Colpi di parole

Gridalo di R. Saviano ispira la scrittura creativa di pagine di cronaca (non solo italiana) di testimoni di legalità, nel 30esimo anniversario della strage di Capaci. Classi varie del Liceo Scientifico Marconi.***Prof.ssa Tiziana Barbieri ***L.O.F.T.

3/06/2022 H 17 Cortili del Liceo Linguistico Via Benassi

Astaroth - Reading

Suggestioni dalla lettura di Astaroth di Stefano Benni

Classe 4D***Prof. Tiziana Barbieri***Regia: Savino Paparella L.O.F.T