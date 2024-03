Lezioni di magia al Castello Pallavicino

Scopri le iniziative in programma venerdì 29 marzo, sabato 30 marzo, domenica 31 marzo, lunedì 1 aprile 2024. Gite fuori porta, vacanza, weekend: viaggia a Pasqua e Pasquetta 2024 alla scoperta dei Castelli del Ducato.

Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari (PR)

Lezioni di Magia – Pasquetta in Castello Lunedì 1 aprile 2024, inizio turni alle ore 11:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45. La Scuola di Magia più famosa al mondo vi aspetta al Castello di Varano! Gli aspiranti maghi saranno ammessi allo smistamento delle Casate e avranno la possibilità di partecipare alle Lezioni per imparare i fondamenti stessi della Magia! Per tutti i bambini che partecipano all’evento “Lezioni di Magia”, la visita guidata storica del castello è gratis! L’evento è principalmente rivolto alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Per famiglie con bambini.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it