“libri con le ruote” arriva a borgo val di taro

Ripartono da Borgo Val di Taro gli appuntamenti con la biblio-bicicletta viaggiante ?Libri con le ruote?, ideata da APS ParmaKids. Saranno cinque gli appuntamenti gratuiti nei parchi per leggere, sfogliare e prendere a prestito i libri della biblioteca comunale Manara di Borgo Val di Taro e ascoltare le storie lette (anche) da Andrea Saccon, in arte La Sajetta!

Si inizia venerdì 4 agosto, alle ore 17.30, con ritrovo nel giardino del Museo del Fungo Porcino di Borgo Val di Taro. A leggere ci sarà La Sajetta ed è prevista una visita guidata gratuita per famiglie al museo.



Che cos'è ?Libri con le Ruote??

La ricetta ideata da APS ParmaKids è semplice: prendi un parco pubblico, un velocipede attrezzato, un carico di libri per bambini fino ai 10 anni d'età ed un bravo lettore che racconti storie ad alta voce ai piccoli curiosi.

È una biblioteca green, a impatto zero, guidata da un ciclista d?eccezione: Andrea Saccon, in arte La Sajetta. Realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma e Comune di Parma, la biblioteca viaggiante gira per i parchi della provincia secondo calendari di eventi gratuiti. Ad ogni appuntamento i bambini possono ascoltare le storie lette da La Sajetta o dai suoi collaboratori e collaboratrici, leggere, guardare, sfogliare e prendere a prestito i libri delle biblioteche comunali. Dal 2021, nell?ambito del Bando Leggere Crea Indipendenza di Fondazione Cariparma, ?Libri con le ruote? ha ampliato le collaborazioni con alcuni comuni della provincia e così alle biblioteche di Parma si sono aggiunte le biblioteche di Colorno, Salsomaggiore Terme e Traversetolo.

La novità del 2023 è che arriverà anche a Borgo Val di Taro, Langhirano e Sorbolo-Mezzani. Ma il sogno ?a libri aperti? di APS Parmakids non si ferma qui: l'idea è di ampliare la flotta e dotare l'intera provincia di Parma di biblioteche itineranti e, perché no, fare da modello anche per altre città.



Quali sono i valori del progetto?

Lo abbiamo chiesto al presidente di APS ParmaKids Massimo Carta: «L?idea intorno a cui si è sviluppato ?Libri con le ruote? è: se i grandi non portano i bambini in biblioteca, la biblioteca a pedali porta i libri dove ci sono i piccoli!». Ovvero nei parchi cittadini, con l?obiettivo di stimolare la frequentazione delle biblioteche pubbliche, azione indispensabile per far sì che la lettura diventi una pratica quotidiana e per stimolare la curiosità e il piacere di leggere fin dall'infanzia, per scoprire la centralità del ruolo del bibliotecario o della bibliotecaria come consiglieri e custodi di libri.





Si proseguirà con due appuntamenti nelle frazioni: giovedì 10 agosto, alle ore 18.30, la biblioteca viaggiante pedalerà fino a Belforte e mercoledì 16 agosto, alle ore 18.00, fino a Caffaraccia. Domenica 27 agosto, alle ore 10.30, ?Libri con le ruote? aspetterà le famiglie con bambini in Piazza Manara, in occasione di Libri in Borgo, e a leggere ci sarà La Sajetta. L?ultimo appuntamento della stagione si terrà mercoledì 30 agosto, ore 17.30, al Caffè 91 di Ostia parmense.