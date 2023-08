Libri in borgo a borgotaro con chiara domeniconi e sara trevisan

Due autrici poliedriche e apprezzate, saranno ospiti della kermess Lib - Libri in borgo domenica 27 agosto in piazza Manara a Borgo Val di Taro.

Dalle 10.30 saranno disponibili per firmare le copie delle loro ultime opere, in particolare Chiara Domeniconi porterà Mani in extasy, silloge poetica edita da SBS Edizioni, che è stata candidata al I Premio Strega Poesia e successivamente selezionato per Casa Sanremo Writers 2024; Chiara è al lavoro alla stesura di un poliziesco.



Sara Trevisan farà conoscere Nuda errante per i tipi di Argentodorato editore; l'autrice sarà a breve a scaffale con un libro completamente diverso; si tratta infatti di un manuale rivolto a chi sta cercando lavoro.

Dalle 14.45, sempre in piazza Manara, saranno impegnate in una presentazione doppia, sarà quindi possibile incontrare entrambe!



Mani in extasy. Sinossi



In questo libro il caos prende forma. Si leva la polvere e restano pensieri sciolti e liberi. Seguono il percorso dell'autrice. Un passato di disturbi alimentari gravissimi, internazioni volontari e non. Un presente da combattente, impegnata anche nelle scuole, nel sostegno di chi soffre di DCA e nella propagazione del messaggio.

BookTrailer https://www.youtube.com/watch?v=gPoiygg8Q5k



Nuda errante. Sinossi



La storia di un viaggio e di due amici, un gatto e una ragazza. Di luogo in luogo, incontro dopo incontro, la penna di Sara Trevisan spoglia, scalfisce l'inessenziale. Davanti agli occhi di chi legge, si mostra, nitida con note di fantasia, la geografia interiore che abita ognuno. Una mappatura dell'io che sa fare luce, sa spiegare la ragione delle cose.



Le due autrici sono rappresentate dall'agenzia di promozione SBS Edizioni.