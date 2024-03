'Love songs and poems' al Jam

LOVE SONGS & POEMS

Andrea “Satomi” Bertorelli e Perla Toma

Venerdì 8 marzo 2024, ore 22:00

presso Jam



LOVE, SONGS & POEMS

Questo progetto include un repertorio italiano ed internazionale a una e a due voci (duets).

Canzoni in lingua italiana, inglese, francese, portoghese e poesie sul sentimento che intreccia i cuori.

Baudelaire, Bukowski, Catullo, Gibran, Hikmet, Merini, Cortazar, Prevert, Montale, Neruda prestano le loro parole all'interpretazione di Perla.



La passione si fa nota negli evergreen LOVE STORY, GRANDE GRANDE GRANDE, LOVE ME TENDER, TO LOVE SOMEBODY, WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW, SENZA FINE, REALITY per citarne alcuni.



Andrea "Satomi" Bertorelli è apprezzato tastierista, compositore & arrangiatore.

Perla Toma, cantante & danzatrice di origine rumena, emiliana d'adozione, vanta una carriera nel mondo dello spettacolo televisivo e teatrale.

Il sodalizio Satomi-Toma iniziava negli anni 90 quando formavano un Trio con il cantante Mario Biondi.



A seguire Funky DjSet by Luca Adorni



10 euro per soci ARCI



Cena dalle 21, gradita la prenotazione: 3290512343 whatsapp



Ampio parcheggio gratuito





Zona Ex Salamini