Luca Ravenna arriva a Parma

il nuovo tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, arriva a Ferrara giovedì 21 marzo presso il Teatro Comunale. Info e biglietti su Trident Music. RED SOX, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna con più di 40 sold-out in calendario e oltre 60.000 biglietti venduti. Dopo i grandi sold-out della prima tranche dell’autunno e inverno 2023,, prodotto e distribuito da Trident Music,, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense,

“Le prove dello spettacolo mi hanno consumato alla velocità della luce ma il palcoscenico è il luogo dove mi trovo meglio in assoluto e sono molto contento di tornare in scena” spiega Luca Ravenna: “RED SOX è un work in progress, i pezzi dello spettacolo cambiano in continuazione, parto da un’idea e poi mi trovo a raccontare tutt’altro e non l’obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l’amore, affronterò anche i tre grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia”. Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo, è sponsor ufficiale del tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna. Change è il nuovo podcast di Luca prodotto da Intesa Sanpaolo disponibile ora su Intesa Sanpaolo On Air e su tutte le piattaforme di podcast. Le novità non finiscono qui: dopo il comedy album “568" in formato vinile autografato, e il podcast“Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi” – raccolta di alcuni dei pezzi più iconici di Luca Ravenna – prodotto da Sony Music Italy, è arrivato su Amazon Prime Video 568, lo spettacolo del 2022 con cui si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico. Luca Ravenna è anche lettore di audiolibri: disponibile in esclusiva su Storytel dal 27 febbraio “L'uomo di marketing e la variante limone”, letto da Ravenna e dall’autore Walter Fontana (Giunti Editore / Bompiani).