Traiettorie: il 19 aprile Mdi Ensemble

Martedì 19 aprile alle ore 20:30 salirà sul palco della Casa della Musica di Parma mdi Ensemble, gruppo milanese nato vent’anni fa, fra i più attivi nella commissione ed esecuzione di musica contemporanea soprattutto italiana, vincitore nel 2017 del premio «Una vita nella musica» a Venezia e nel 2021 del Premio Abbiati. Formato da Sonia Formenti (flauto), Paolo Casiraghi (clarinetto), Corinna Canzian (violino), Paolo Fumagalli (viola), Giorgio Casati (violoncello), Luca Ieracitano (pianoforte), mdi organizza a Milano dal 2016 la rassegna di concerti e masterclass «Sound of Wander» e dal 2019 il workshop di composizione e prassi strumentale «Newmusic Week».

Il programma proposto è di assoluta contemporaneità e di assoluta italianità, con quattro brani su sei datati al XXI secolo, che mettono in moto sensibilità operanti nella musica italiana di questi anni: la fisicità dei suoni in «Second Born Unicorn» (2002) per pianoforte solo di Giovanni Verrando, le risonanze della vocalità in «Logos II» (2015) di Simone Movio, le relazioni fra strutture geometriche e memoria in «Et les ondes chantent, même» (2015) di Marco Di Bari, le trasformazioni materiche in «Insieme» (2015) di Aureliano Cattaneo.

Accanto a questi, mdi propone due pezzi dell’ultimo quarto del Novecento. Uno è «Due volti. Primo Notturno» (1987) di Federico Incardona, per clarinetto e viola, splendido esemplare del suono interiorizzato e dematerializzato del compositore siciliano scomparso nel 2006. L’altro è il secondo segmento di «Domeniche alla periferia dell’impero» di Fausto Romitelli, compositore fra i più interessanti della sua generazione, scomparso nel 2004 a soli quarantun’anni: un pezzo che, omaggiando il leader degli spettrali francesi Gérard Grisey, segna anche la distanza della musica di Romitelli, pregna di eventi sonori caotici e sensibili alle forme più popolari, proprio dalla trasparente plasticità degli spettrali.



La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Comune di Parma, Casa della Musica di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.





